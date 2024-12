Oasport.it - Milano-Hypo Tirol Innsbruck oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 18 dicembre (ore 19.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2024-2025 dimaschile. La formazione lombarda scenderà in campo davanti al proprio pubblico dell’Allianz Clou per fronteggiare la compagine austriaca partendo con i favori del pronostico, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata due settimane fa contro lo Zawiercie al tie-break.I ragazzi di coach Roberto Piazza andranno a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea, fondamentale per continuare a inseguire la fase a eliminazione diretta.occupa al momento il secondo posto nella classifica del gruppo C con due vittorie (sei punti) alle spalle dei polacchi dello Zawiercie (tre affermazioni, otto punti) e davanti al Knack Roeselare (un successo, tre punti), mentreè ancora ferma al palo e aveva perso l’andata contro il sodalizio italiano per 3-1.