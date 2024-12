Nerdpool.it - Malcolm in the Middle: confermati i ritorni di tre iconici attori per il Reboot su Disney+

Leggi su Nerdpool.it

Dopo quasi vent’anni dalla fine della serie originale, la famiglia più caotica e amata della TV sta per tornare.in the, celebre sitcom dei primi anni 2000, avrà unsu, riportando sugli schermi Frankie Muniz e altri membri storici del cast. Scopri tutti i dettagli!Il ritorno diin the: una sitcom indimenticabileAndata in onda dal 2000 al 2006,in theraccontava la vita di un giovane genio con un QI di 165, costretto a bilanciare i suoi studi da superdotato con le stravaganti dinamiche di una famiglia altamente disfunzionale. Il tutto reso ancora più iconico dal frequente abbattimento della quarta parete, conche parlava direttamente al pubblico per spiegare le sue riflessioni.La serie è stata talmente influente che persino i Marvel Studios si sono ispirati ain theper uno degli episodi sitcom-centrici di WandaVision.