Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 18 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024. Ariete Luna amica, Sole ottimista, Marte passionale, Venere conquistatrice: un uomo e una donna si incontrano. La previsione non vale solo per i nuovi incontri e i primi amori, coinvolge anche i rapporti di vecchia data, specie se in passato ci sono stati contrasti. In voi c'è un bellissimo desiderio di dare amore e protezione alla famiglia. Siate aperti anche alle novità nel lavoro, cercate lontano se non trovate vicino. Toro L'aspetto planetario che in questo periodo dovrebbe dare qualche preoccupazione a noi tutti, perché interessa quello che l'astrologia definisce "oroscopo sociale, è la quadratura tra Nettuno e Sole, ma essendo entrambi a vostro favore non ci saranno problemi nelle vostre iniziative personali nel lavoro e in affari, state comunque lontani dalla demagogia.