Guida TV Sky Cinema e NOW | Un figlio di nome Erasmus Mercoledi 18 Dicembre 2024

18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Undi, una commedia dolceamara che esplora amicizia, amore e responsabilità. Quattro amici quarantenni – Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo – si ritrovano a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che avevano amato durante il loroin Portogallo. Tre di loro sapevano di condividere questa relazione, mentre Jacopo, oggi alto prelato del Vaticano, credeva di essere l’unico fidanzato ufficiale. Tra memorie del passato e tensioni del presente, scoprono che Amalia ha lasciato loro un’inattesa eredità: un, concepito con uno di loro. Il film alterna momenti di leggerezza a riflessioni sul tempo e le scelte di vita.