Calze collant e gambaletti sono i più grandi alleati ma non solo

Indossare le scarpe slingback in inverno? Si può e si deve. La stagione fredda non èfatta di stivali, scarponi e scarpe furry. In questi mesitantissime le occasioni in cui essere eleganti e progettare outfit speciali è fondamentale. A cominciare dal periodo delle Feste di fine anno, con le cene aziendali e gli incontri con amici e parenti. Ma anche tutte le ricorrenze che posesserci durante tutto l’anno come cerimonie ed eventi formali. Le temperature bassesempre una sfida in fatto di look eleganti. Ma per fortuna le tendenze arrivano in nostro soccorso permettendoci di sfruttare anche adesso un questo accessorio solitamente riservato alle mezze stagioni. Il fashion trick da osare è infatti quello di indossare le slingback in inverno.