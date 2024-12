Ancora nello spazio | continuano a rimanere bloccati gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore a bordo della Iss

Leggi su Open.online

Dovranno aspettare fine marzo i dueNasasulla Stazione spaziale internazionale da giugno a causa dei problemi tecnici riscontrati durante il collaudonavetta StarlinerBoeing. Dovevano rientrare aStarliner, con la missione Crew-9, ma Nasa e SpaceX hanno rimandato il lanciomissione Crew-10 a cui glidovranno passare le consegne. Il rinvio «non primafine di marzo 2025» è stato scelto per dare «ai teamNasa e di SpaceX il tempo di completare lo sviluppo di una nuova navetta Dragon per la missione». Il veicolo spaziale dovrebbe arrivare negli stabilimenti dell’azienda in Florida all’inizio di gennaio. Perché glie il cosmonautaCrew-9 dovranno attendere«Dopo un’attenta riflessione, il team ha stabilito che il lancio di Crew-10 a fine marzo, dopo il completamentonuova navetta Dragon, era l’opzione migliore», specifica una nota dell’agenzia spaziale statunitense.