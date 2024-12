Ilnapolista.it - Adani: «Vedrei bene Neres al centro con Kvara e Politano ai lati, metterei in discussione McTominay»

Leggi su Ilnapolista.it

Danielee Antonio Cassano si sono resi protagonisti, sul finire della trasmissione Youtube e Twitch Viva el Futbol, di un interessante dibattito tattico sull’attacco del Napoli. L’ex difensore – che già alla Domenica Sportiva aveva elogiato– ha avanzato un’interessante ipotesi sul posizionamento accentrato di, da utilizzare soprattutto in partite più “abbordabili”, per far sì che possa giocare insieme non solo contskhelia, ma pure con(sacrificando). La risposta colorita ma genuina di Cassano non si è fatta attendere.: «in competizione con»Di seguito quanto dichiarato:«Per me la sfida è miglioraree mettere incon. Oppure, il che mi piacerebbe tanto, accentrare. Metterlo incon: non dico che accadrà, ma in alcune partite si potrebbe pensare.