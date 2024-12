Quotidiano.net - Villaggio Italia a Doha: inaugurata l'expo sull'eccellenza italiana con l'Amerigo Vespucci

Con il tradizionale taglio del nastro, è stato inaugurato ufficialmente ildi, l'itinerantena che accompagna l'nel suo giro del mondo. I padiglioni resteranno aperti fino al 22 dicembre, offrendo la possibilità ai visitatori di poter partecipare gratuitamente ai numerosi eventi, talk e concerti che arricchiranno il calendario della 30ma tappa del tour mondiale. "Se dovessi definire l'con una parola direi che l'è l'", ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo discorso durante l'inaugurazione. "Il- ha sottolineato - rappresenta un messaggio di speranza per un futuro migliore in cui i popoli sono fianco a fianco, a lavorare insieme per l'accoglienza". "Il", ha aggiunto l'ambasciatore d'in Qatar, Paolo Toschi, "è l'immagine più potente dell'".