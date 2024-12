Tvplay.it - Stefano Benzi e la TIER LIST sui campioni mondiali WWE con ILPROFETAFANTACALCIO | Together Ep. 5

Leggi su Tvplay.it

In onda il quinto episodio di, il nuovo format esclusivo di TVPlay sul wrestling: nella quinta puntata unasu alcuni exWWE In compagnia del Profeta,si è divertito a giocare con una, analizzando alcuni exdel mondo WWE. Su ognuno di loro non è mancato un approfondimento, con opinioni forti.Prosegue dunque il format dedicato alla WWE e giunto alla sua penultima puntata. In questo episodio, condotto come sempre da Claudio Mancini,è stato accompagnato dal noto creator Il Profeta, che ha permesso di fare un’analisi su diversi nomi che sono riusciti a vincere il titolo mondiale in WWE tra i primi anni 2000 ed il 2014.L'articoloe lasuiWWE conEp.