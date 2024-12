‘Sarà Sanremo’ Carlo Conti | Puntavo a una corsa a parte per i Giovani Tony Effe? Ho scelto le canzoni

Leggi su Funweek.it

Tutto è pronto per Sarà Sanremo, in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1, che ci permetterà di scoprire i finalisti di Sanremo. Dopo cinque puntate serratissime su Rai 2, i seirimasti in gara si sfideranno nell’ultimo capitolo dal Teatro del Casinò di Sanremo per aggiudicarsi tre posti disponibili per le Nuove Proposte 2025. Il quarto sarà selezionato tra i 2 finalisti del contest Area Sanremo. A giudicarli sempre la Commissione musicale di Sanremo(Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia). Insieme a loro i giurati fuori ondae Claudio Fasulo. Alla conduzione, insieme a, Alessandro Cattelan. Gli otto artisti in gara sono Angelica Bove con La nostra malinconia, Alex Wyse con Rockstar, Mew con Oh my God, Selmi con Forse per sempre, Settembre con Vertebre, Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei per fare l’amore.