Abruzzo24ore.tv - Rapina in banca a Giulianova: arrestati due malviventi a pochi passi dalla caserma

Teramo - Una coppia tenta unain unavicina alladei carabinieri, ma viene rapidamente fermata alla stazione ferroviaria. Intorno alle 11:40 del 14 dicembre una donna di 50 anni e un uomo di 52, entrambi residenti a, hanno messo a segno unapresso la filiale della BdM(exPopolare di Bari ed ex Tercas) situata in via Galilei. Dopo aver atteso il loro turno, si sono avvicinati allo sportello con la scusa di cambiare un assegno. Approfittando di un momento di distrazione dell'operatore, l'uomo ha sottratto circa 1.500 euro in banconote da 50 eurocassa. La vicinanza dellaalladei carabinieri ha permesso un intervento tempestivo. Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno rapidamente identificato i due sospetti, già noti alle forze dell'ordine, e hanno avviato le ricerche.