Piove sul bagnato al Milan | nuovo infortunio per Fonseca torna direttamente nel 2025

Non c’è pace per ildopo i risultati deludenti in campionato: il tecnico in emergenza in vista della prossima gara a VeronaNon finiscono i guai per ile Paulo. Continua la contestazione per la squadra rossonera, proseguita ieri anche durante i festeggiamenti per il 125° anniversario del ‘Diavolo’.Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itContestati tra gli altri anche Leao e Theo Hernandez, con il francese in trattativa per il rinnovo di contratto: ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane dopo il summit di lunedì tra la dirigenza e l’agente, che si è mostrato fiducioso sul futuro aldel suo assistito. L’ex Real Madrid vive però un periodo complicato in campo, dopo una stagione finora ben al di sotto le attese. La panchina e il mancato utilizzato domenica nel match pareggiato contro il Genoa hanno fatto parecchio rumore, con il baby Jimenez al suo posto sulla sinistra che è stato tra i migliori della formazione di