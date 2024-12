Terzotemponapoli.com - Orvitti: “Il Napoli e Pietrarsa sono due realtà internazionali”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’, è intervenuto Oreste, Direttore del Museo Nazionale Ferroviario di. Nella prestigiosa e straordinaria location ilieri sera ha tenuto la consueta cena prenatalizia. Di seguito le parole del direttore.: “Un privilegio incontrarci con il”Così il direttore del Museo: “Per noi è stato un privilegio incontrarci con il, parliamo di dueche rappresentano oggi una eccellenza campana nel mondo. Ildueed è bello che si siano ritrovati per un evento così importante. Da ferroviere e da tifoso, è stato un bel momento: per noi del Museo diè stato un qualcosa da appuntarci al petto, anche se l’organizzazione è stata molto impegnativa.