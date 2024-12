Lanotiziagiornale.it - Nasce la nuova commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche

lamonocamerale. L’Aula del Senato ha dato il via libera al ddl per istituire quest’organocon 84 voti favorevoli, nessun contrario e 51 astenuti. La proposta tiene insieme due progetti di legge, presentati da Forza Italia con Pierantonio Zanettin e dal Movimento 5 Stelle con Mario Turco.Gli obiettivi dellaObiettivo dellasarà quello di indagare sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, in particolare con una serie di focus: dalla tutela dei risparmiatori all’accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, dai rapporti con la clientela all’utilizzo delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.Un altro compito dellasarà quello di monitorare l’integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario “nei confronti dei cittadini, delle imprese e dello Stato”.