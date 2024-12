Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Perché Kolo Muani gioca poco? Non lo dico, criticatemi pure»

Il tecnico del Psgha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monaco.: «Preferisco essere criticato piuttosto che spiegareun calciatore non giochi molto»Hai intenzione di fare la scelta di non convocare Randale Milan Skriniar? «Domani abbiamo una partita molto difficile contro il Monaco, uno degli avversari diretti per il titolo. Cercherò di convocare i 20tori che penso siano meglio preparati per questa partita».Puoi dircicosì?«Potrei spiegarlo, ma non lo farò. Le mie decisioni parlano da sé. E tiche le cose sono sempre reversibili. Anche se untore commette un errore, tutte le situazioni sono reversibili. Ma non entro nei dettagli delle mie decisioni. E’ una cosa che non ho mai fatto.