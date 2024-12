Impatto devastante | il dominio degli esterni dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Una furia cieca quella che ha travolto la porta difesa da Ivan Provedel. Nonostante l’ottima partenza della Lazio, che ha tenuto per circa 30 minuti il pallino del gioco, si è dovuta arrendere all’Inter, la quale si è imposta sui biancocelesti per 6 a 0.Una sonora sconfitta che è stata frutto di una cinica e assetata Inter. Rialzarsi dopo la sconfitta di Leverkusen in Champions League era l’obiettivo di Simone Inzaghi, il quale però ha ricevuto più che una risposta.Non solo la vittoria e la reazione, ma la concentrazione e la cattiveria per affrontare uno scontro al vertice contro una squadra che sta facendo un percorso davvero positivo. Una prestazione corale, dove tutti hanno contribuito a segnare i sei gol ai capitolini di Marco Baroni. Ma importante è stata l’interpretazione offerta daglinerazzurri.