Lanazione.it - Esame superato. Valentini sorride: "Ora la salvezza"

"Abbiamo lavorato tanto, insieme con il mister e con tutto lo staff tecnico, sulla mentalità della squadra. I risultati si sono visti. I ragazzi hanno giocato un match importante, con la giusta concentrazione e la giusta determinazione di una squadra che punta alla. Ed è stata anche una bellissima partita. Avanti così per un girone di ritorno più sereno e continuo rispetto a quello di andata". E’ molto soddisfatto il presidente della Zenith Prato, Carmine, dopo il pareggio per 0-0 ottenuto dai suoi giocatori contro l’Imolese. "E’ stata una bellissima partita, con occasioni da entrambe le parti. Potevamo portare a casa la vittoria, anche se il pareggio ci sta. Anche l’Imolese ha avuto delle opportunità importanti e si è confermata un’ottima squadra – insiste-. Con questo atteggiamento sono sicuro che riusciremo a chiudere al meglio questo 2024 e, soprattutto, a fare un girone di ritorno importante, per arrivare allasenza troppi affanni.