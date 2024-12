Ilgiorno.it - Dal primo gennaio l’anno senza barriere

Leggi su Ilgiorno.it

Dal 1scatta. Un piano ambizioso che inizia dalla valorizzazione del no-profit che qui in silenzio ogni giorno si dedica a questa missione. Cernusco è stata una delle città europee dello sport nelnero della pandemia e nonostante tutte le restrizioni aveva ricevuto la bandiera gialla, prima nel Paese e seconda nel continente. "Proprio la nostra capacità di ricoprire questo ruolo può dare impulso a valori fondamentali dello sport di base, inclusione e volontariato. Il nuovo titolo ci vedrà impegnati a pochi mesi dalle Olimpiadi Milano-Cortina: una chance in più per tutti che sapremo mettere a frutto", promette il Comune. Bar.Cal.