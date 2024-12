Ilrestodelcarlino.it - Audizione sulla sanità: "Schiaffo ai cittadini,. Consiglio aperto addio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’ennesimoai maceratesi". Così Giordano Ripa, consigliere comunale del Gruppo Misto, bolla l’incontro programmato per venerdì alle 16.30 in Comune per parlare di. Dopo il naufragio deldi qualche mese fa, Comune e Regione hanno organizzato un’iniziativa "voluta dal governatore Francesco Acquaroli, che vedrà la partecipazione, con il sindaco Sandro Parcaroli, del’assessore allaFilippo Saltamartini, dell’assessore all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, del sottosegretario alla presidenza Aldo Salvi e dei dirigenti regionali e dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata". Parteciperanno assessori e i consiglieri comunali, mentre la cittadinanza potrà seguire la diretta streaming dell’incontropagina Facebook del Comune di Macerata. Secondo Ripa, che ha lasciato la maggioranza in rotta con Parcaroli proprio sul tema della, si tratta di "una vergognosa fumata nera sulcomunale