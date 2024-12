Zonawrestling.net - WWE: Ritorno in Spagna in vista per Axiom

Dicembre si prospetta come uno spartiacque importante per la carriera di. Il mese si è aperto con la mancata qualificazione all’Iron Survivor Challenge, seguita però da un’ottima difesa titolata a Deadline accanto a uno stanchissimo Nathan Frazer (uscito sconfitto e mezzo rotto dal confronto con Oba Femi nel nuovo match speciale di NXT) contro la No Quarter Catch Crew, rappresentata da Myles Borne e Tavion Heights. Martedì invece, sarà proprio l’atleta mascherato a salire due volte sul ring, contro Oba Femi in un match singolo e accanto a Frazer per difendere le cinture di coppia contro Gallus (Mark Coffey e Wolfgang). Un mese decisamente intenso, che però si chiuderà con una sorpresa niente male.a casaCome annunciato sui suoi profili social, l’ex A-Kid tornerà a lottare in, il suo paese natio, per un evento speciale: il 28 dicembre, infatti,parteciperà a Snow Ball 30, evento della federazione indipendente iberica della Tyris Wrestling a Valencia, non molto distante quindi dalla sua città natale di Madrid.