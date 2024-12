Bergamonews.it - Vittorio Feltri fra gli ospiti dell’ultima puntata di “Belve”

Leggi su Bergamonews.it

sarà fra glidi “”, il programma di interviste della giornalista Francesca Fagnani in onda il martedì sera su RaiDue. Questa edizione della trasmissione si concluderà il 17 dicembre proponendo, ancora una volta, appassionanti botta e risposta.L’appuntamento è in prima serata, dalle 21.20, sulla seconda rete della tv pubblica. Fra gli, come ha annunciato la stessa conduttrice attraverso i social, ci saranno: Jovanotti, cantante molto amato; il giornalista bergamasco, già direttore di vari quotidiani, quali L’Indipendente, L’Europeo ed il Giornale, fondatore del quotidiano Libero del quale è stato direttore editoriale; e la modella, influencer e personaggio televisivo Taylor Mega.