Quotidiano.net - UFO avvistati negli USA: la NASA ora convoca i teologi. Ecco perché

ultimi mesi, gli Stati Uniti (e l’Europa) hanno assistito a un aumento significativo di avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UFO), suscitando un interesse crescente e un dibattito pubblico su possibili spiegazioni. In questo contesto, laha deciso di coinvolgerein un progetto innovativo, un passo che riflette la complessità delle implicazioni che la scoperta di vita extraterrestre potrebbe avere sulla società. Il ruolo deinella ricerca di vita extraterrestre Lahato 24per collaborare con il Center for Theological Inquiry di Princeton. L'obiettivo è quello di esplorare le domande fondamentali relative alla vita nell'universo, come "Che cos'è la vita?" e "Qual è il confine tra umano e alieno?". Questo approccio interdisciplinare è volto a creare ponti di comprensione tra scienza e religione, affrontando le preoccupazioni globali legate alla possibilità di vita extraterrestre.