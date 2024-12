Quotidiano.net - Sostenibilità

Le più recenti evoluzioni sociodemografiche hanno reso la longevità lavorativa un tema centrale per le aziende che sono chiamate a ripensare anche i servizi di welfare. Il Gruppo Hera ogni anno investe circa 18 milioni di euro nel welfare Hextra: un sistema integrato che offre una vasta gamma di servizi per il benessere fisico, mentale, finanziario e familiare dei lavoratori. La multiutility garantisce flessibilità in termini di smart working e di permessi, ma anche assistenza psicologica, pedagogica, fino a borse di studio.