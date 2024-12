Secoloditalia.it - Povera Angela. Merkel da Fazio: “Putin mi faceva i dispetti, Trump non mi strinse la mano” (video)

da Fabioa “Che tempo che fa” (CTCF) sul Nove, fa la promozione al suo libro di memorie “Libertà” (Rizzoli) e si lamenta di come l’hanno trattata male il presidente russoe il presidente americano. Parole al miele invece per Barack Obama. L’ex cancelliera tedesca si concede alla trasmissione italiana riservando qualche gossip gustoso. Ma anche le sue impressioni sulla politica estera e sul conflitto in Ucraina.“ha invaso l’Ucraina anche per colpa del Covid”“No, non me l’aspettavo così, devo dirlo sinceramente. Mi aspettavo cheavrebbe continuato ad aggredire in qualche modo l’Ucraina, il Donbass, ma che avrebbe attaccato l’Ucraina con questa brutalità non me lo sarei mai aspettata”, dice la. “Credo che anche il Covid abbia creato condizioni sfavorevoli, abbia accentuato uno sviluppo sfavorevole in questo senso”, ha teorizzato l’ex cancelliera tedesca.