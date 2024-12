Metropolitanmagazine.it - Per le famiglie delle persone scomparse in Siria (rapite o detenute dal regime di Assad) la speranza svanisce

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo la Commissione internazionale per le(ICMP), circa 150.000inrisultano disperse, la maggior partequali sono statedaldio dai suoi affiliati. I gruppi per i diritti umani hanno iniziato a visitare le numerose prigioni e centri di detenzione in tutta la, dove venivano rinchiusi coloro che erano considerati critici del. Questa settimana, un team di Amnesty International ha setacciato le sezioni di sicurezza dell’exnei pressi di Damasco.Mazjoub ha anche pubblicato su X le fotografie degli strumenti di tortura abbandonati. “Niente avrebbe potuto prepararci a ciò che abbiamo visto”, ha detto una del team, Aya Mazjoub. In una serie di post su X ha descritto “labirinti sotterranei (che) sono letteralmente l’inferno in terra.