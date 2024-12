Panorama.it - Per i suoi 40 anni Last Christmas torna in vinile e in cd

Leggi su Panorama.it

Il Natale è una festività che, da 40, è legata a filo doppio adegli Wham, la canzone natalizia contemporanea più amata insieme ad All i want foris you di Mariah Carey. Pubblicata in Inghilterra il 3 dicembre 1984,, composta e prodotta interamente da George Michael, era parte di un 45 giri con un doppio lato A insieme a Everything She Wants, altro grande successo degli Wham. La canzone è una gemma senza tempo in grado di mostrare come il pop, qualora venga declinato con gusto, qualità e sensibilità, non è una parolaccia, ma una delle più alte espressioni dell’arte popolare, in grado di toccare i cuori di milioni di persone con canzoni solo apparentemente semplici. Per celebrare i 40dalla sua uscita, Sony Music pubblica il 13 dicembre quattro nuove versioni fisiche e una digitale dell’Ep, contenente la canzone in versione originale, Pudding Mix, strumentale e nella performance live di George Michael del 2006 alla Wembley Arena di Londra, dopo che pernon aveva più cantato il brano dal vivo.