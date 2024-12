Quotidiano.net - Nazionalismi, guerre e il ruolo dell’Italia: il discorso di Mattarella alla Farnesina

Roma, 16 dicembre 2024 – Il paradosso di una società globale e interconnessa che risponde con ricette stantie intrise di settarismo nazionalistico alle sfide del futuro e ildell'Italia nei conflitti in corso. Il presidente della Repubblica Sergiocon il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante la Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori dÕItalia, presso la, Roma, 16 dicembre 2024. ANSA/ANGELO CARCONI Il Presidente della Repubblica, Sergio, è intervenutonel corso della diciassettesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, affrontando le principali questioni geopolitiche che stanno attraversando la storia contemporanea. "Siamo di fronte al paradosso – ha evidenziato nel suo intervento – di una società globale sempre più interconnessa e interdipendente che attraversa una fase in cui si affacciano nuovamente, con ricette stantie, le sirene del settarismo nazionalistico, etnico, quando non arbitrariamente religioso.