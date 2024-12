Spazionapoli.it - Napoli, brutto infortunio in allenamento: pessima notizia per Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Notizie –inper il titolare di Antonio: ecco come sta e cosa è successoNon è una bella giornata per il mondo del calcioe a confermarlo sono le ultime notizie riguardanti le condizioni del difensore titolare di Antonio. Infatti, Alessandro Buongiorno è stato vittima di un beffardoina Castel Volturno, in preparazione del prossimo match.Stando a quanto confermato dalla nota ufficiale diffusa dal club azzurro, il centrale della Nazionale è caduto ine ha riportato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Da domani il giocatore ex Toro comincerà la riabilitazione.Finisce così il 2024 di Buongiorno, che a causa dell’salterà la trasferta contro il Genoa e anche la partita col Venezia.