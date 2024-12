Lanazione.it - Monopattini e guida senza casco: in poche ore 8 multe a Prato

, 16 dicembre 2024 – Sono otto itori di monopattino sanzionati con 50 euro ciascuno pernelle ultime ore a. Stamani è stata ritirata una patente a un automobilista cheva mentre parlava al cellulare. Riforma del codice della strada: tolleranza zero per alcol e droghe, assicurazione perSono i primi effetti delle norme varate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per strade più sicure. Spiega il comandante della polizia municipale Marco Maccioni: "Da inizio anno abbiamo sequestrato 35perché si trattava di mezzi truccati ossiasui quali abbiamo riscontrato modifiche strutturali, come fossero ciclomotori per capirsi”. Adesso la stretta con il nuovo Codice della Strada. E non solo per i