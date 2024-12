Inter-news.it - Lazio-Inter, le pagelle: Dimarco illumina! Centrocampo stellare

termina con il punteggio tennistico di 0-6. Prestazione da migliore in campo per Federico, 8.5 per lui in un mare di voti altissimi. Di seguito, le.YANN SOMMER 6 – Poco da fare anche questa sera, grazie a una difesa rocciosa. Ma è bravo e attento su un tentativo di Isaksen sul punteggio di 0-0.– DIFESAYANN BISSECK 6 – Aiuta bene Dumfries dalla sua parte di campo a contenere i tentativi offensivi di Nuno Tavares e Federico Zaccagni. Prende un giallo troppo ingenuo ed evitabilissimo che va inevitabilmente a macchiare il suo voto, con Inzaghi che lo toglie a fine primo tempo.– dal 45? MATTEO DARMIAN 6 – Classico cambio di Inzaghi: fuori gli ammoniti. Prende il posto di Bisseck all’vallo, prova a gestire a destra senza troppe difficoltà, ma è costretto prima a un fallo di mano per fermare un’azione pericolosa, poi si prende anche un giallo per unvento in ritardo su Zaccagni.