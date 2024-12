Lopinionista.it - Ddl sicurezza, Conte: “Decreto reazionario”

ROMA – “Oggi siamo qui in piazza come Movimento 5 Stelle per manifestare contro una lettura del bisogno diche e’ completamente deformato. I cittadini quando parlano dinon chiedono di reprimere il dissenso politico, non chiedono di reprimere la resistenza passiva, non chiedono il bavaglio sempre piu’ stretto per i giornalisti ma chiedono di uscire di sera e tornare a casa senza essere assaliti, chiedono di stare innelle strade. Questoe’ completamentee lo respingiamo nel modo piu’ assoluto. Non puoi reprimere il dissenso politico dopo che hai preso, tu Meloni, i voti dicendo quando i cittadini saranno per strada io manifestero’ con loro perche’ ricordero’ quello che ho fatto io”.Cosi’ l’ex premier Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, durante il corteo a Roma contro il Ddl