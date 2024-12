Scuolalink.it - Concorso per Funzionari Elevata Qualificazione: al via le domande per 1.435 posti

Dal 16 dicembre è possibile partecipare alper, che offre 1.435in diverse regioni italiane. Quando e come presentare la domanda Le candidature possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Le iscrizioni si aprono alle ore 12:00 del 16 dicembre 2024 e si chiudono alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025. Ogni candidato può scegliere una sola regione per partecipare. Requisiti per partecipare Per accedere al, i candidati devono possedere i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici e una laurea specifica indicata nell’allegato A del Decreto Direttoriale (D.D.) n. 3122 del 12 dicembre 2024. Le fasi delperProva scritta I candidati affrontano una prova scritta unica per tutto il territorio nazionale, che si svolge in modalità computer-based.