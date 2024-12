Top-games.it - Come coltivare al meglio in Valheim

Una guida completa per piantare ecarote, rape e alberi inPuoi iniziare a trovare semi di carota nella Foresta Nera – il secondo bioma che dovresti esplorare – insieme ai semi di rapa nella palude. Poi ci sono anche semi di faggio, insieme a pigne e abeti. Ma piantare esemi innon è possibile dal momento in cui li ottieni, quindi questa guida è qui per aiutarti a capirefunziona l’agricoltura epiantare esemi in.Ti sei perso il nostro ultimo articolo su? CLICCA QUI e leggilo subito.piantare ei semi inCi sono due tipi di semi che puoi ottenere in. I primi sono i semi alimentari, di cui esistono attualmente due tipologie:Semi di carota – Foresta NeraSemi di rapa – PaludeInsieme a due tipi di semi di albero:Semi di faggio – PratiPigne – Foresta NeraPer piantarli e iniziare a coltivarli, dovrai creare un coltivatore, che richiede cinque Nuclei di Legno e cinque Bronzo per essere realizzato.