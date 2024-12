Tpi.it - Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini su Angelo Madonia: “Mi aspettavo un chiarimento ma non mi ha più chiamata”

Leggi su Tpi.it

con leparla ditorna a parlare di, il suo ex maestro acon leche è stato “licenziato” dal programma in seguito ad alcune discussioni con la giuria e non solo.Ospite di Domenica In, l’ex nuotatrice, che ora balla in coppia con Pasquale La Rocca, ha dichiarato: “Sì, c’è stato un po’ di disagio con, c’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Della discussione a me ha toccato poco. Quella di Selvaggia io l’ho presa come una battuta. Io a casa ho un marito e una figlia di 11 mesi. Forse quella più offesa avrei dovuto essere io, ma era una battuta per rompere il ghiaccio tra loro due, trae Selvaggia intendo”.“La cosa che più mi ha fatto male di quella storia è quandoha detto ‘non è la mia competizione’.