Lopinionista.it - Al parco archeologico dei Campi Flegrei il progetto “Anche le statue parlano…”

Leggi su Lopinionista.it

BACOLI – Arriva al Castello Aragonese di Baia, a Bacoli (Napoli), neldei, illeparlano.”, che nasce dall’idea che i Musei non vadano solo visti, maascoltati. Appuntamento venerdì 20 dicembre l’attore Arduino Speranza e il cantautore Edoardo De Angelis che, grazie alle suggestioni della musica e dei testi scritti per l’occasione, guideranno il pubblico alla scoperta delle affascinanti storie che il Castello Aragonese di Baia neldeiconserva.Venerdì 20 dicembre sono previsti tre turni di visita: alle ore 14.00 (1° gruppo), 16.15 (2° gruppo) e 17.30 (3° gruppo). Lo spettacolo è incluso nel biglietto di ingresso del museo. I posti per le visite guidate teatralizzate sono limitati. È necessaria la prenotazione al seguente link: bit.