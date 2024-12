Sport.quotidiano.net - Zaniolo fa sorridere la Dea. Carnesecchi insuperabile. Atalanta comoda in vetta

L’resta capolista solitaria. A Cagliari la squadra di Gasperini ha centrato la sua decima vittoria consecutiva. Dea che ha vinto con la pazienza, resistendo e soffrendo nel primo tempo, rischiando, venendo salvata da una serie di parate prodigiose di, prima di ribaltare tutto con i cambi dopo l’intervallo. Match dai due volti, primo tempo a prevalenza cagliaritana, con i sardi sempre in anticipo sul pallone e bravi a costruire almeno tre nitide palle gol con gli ex Piccoli e Zortea murati dalle respinte strepitose die bravi a chiudere dietro su un attacco nerazzurro spento con Retegui e De Ketelaere in giornata no. Gasperini nell’intervallo ha speso tre cambi, inserendo Djimsiti dietro, De Roon in mezzo (ha confermato di essere imprescindibile) e Lookman davanti (anche lui insostituibile), e al minuto 63 gli altri due innesti, quelli di Samardzic e, prendendosi un forte rischio esaurendo le sostituzioni a mezz’ora dalla fine, con la consapevolezza, forse quasi una certezza vedendo i risultati, che l’avrebbe vinta con i nuovi entrati.