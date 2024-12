Metropolitanmagazine.it - Un fan ha colpito Billie Eilish con un oggetto durante un concerto in Arizona

Piccola disavventura per, vincitrice di innumerevoli Grammy e due premi Oscar, colpita al volto da unlanciatole da un suo fanun live. Venerdì sera la cantautrice era impegnata in una Glendale,, ed era seduta sul bordo del palcoscenico, intenta ad eseguire What Was I Made For?, tratto dalla colonna sonora di Barbie. Qualcuno, però, ad un tratto le ha tirato quello che, stando ai video dell’episodio, sembrerebbe un braccialetto blu; la popstar ha girato il viso, facendo una smorfia infastidita. Di seguito, una clip del momento:was hit in the face by an object thrown from the crowd during a show in(December 13, 2024) pic.twitter.com/hsKf9Ofd0R— non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 15, 2024Nei filmati dei presenti, si può notare l’espressione delusa rivolta al pubblico.