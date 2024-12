.com - Sci, Sofia Goggia straordinaria vince il SuperG di Beaver Creek

Leggi su .com

(Adnkronos) –torna alla vittoria in Coppa del Mondo. L’azzurra oggi 15 dicembre ha vinto ildi, dopo il secondo posto nella discesa disputata sabato 14 dicembre sulle nevi del Colorado. Il trionfo arriva a 313 giorni dall’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per la frattura a tibia e malleolo. Laha chiuso con il tempo di 1.03.90 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e all’austriaca Ariane Raedler +0.55. Una vittoria nettissima sulla pista Birds of Prey di, dove l’azzurra mette in fila la concorrenza per tornare a gioire in Coppa del mondo. Era dalla discesa di Altenmark dello corso 13 gennaio che la campionessa bergamasca nonva in Coppa del mondo, stavolta lo ha fatto dimostrando ancora una volta di essere più volte della sfortuna che tante volte ne ha interrotto la carriera.