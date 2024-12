Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora, ranisti e staffette miste per chiudere in bellezza il Mondiale di Budapest

Ultima giornata di gare e ancora qualche carta da medaglia per l’Italia alin vasca corta di. Nel pomeriggio ichiudono il loro percorso con le finali dei 50, dove l’Italia ha chances di entrare nel gioco delle medaglie, ma sono sei le gare che completano nella giornata di oggi il loro svolgimento e anche qui l’Italia può dire la sua.Si parte con una gara iconica per l’Italia che, dopo un black out prolungato in seguito al ritiro di Federica Pellegrini, sta tornando a dare qualche soddisfazione alla Nazionale azzurra: i 200 stile libero. Il quinto posto iridato in staffetta racconta un movimento in crescita capitanato da Sofia Morini, che oggi vorrebbe confermare una volta di più la sua attitudine a questa gara. Assieme a lei è iscritta Giulia d’Innocenzo, altro astro nascente delazzurro, che sembra aver trovato la sua dimensione e in staffetta ha fatto piuttosto bene, ma probabilmente dovrà scegliere tra questa gara e i 200 dorso, in programma subito dopo.