Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Mcgrath in testa, Kastlunger in top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0013.46 Siamo giunti al momento della verità. Steven Amiez parte con 32 centesimi di vantaggio su Kristoffersen e proverà a vincere la prima gara della sua carriera davanti al pubblico francese.13.46 Nonostante una sbavatura nelle ultime porte Kristoffersen passa incon un vantaggio di 52 centesimi.13.45 Dopo metà gara il norvegese ha 55 centesimi. Kristoffersen sta spingendo senza commettere errori.13.44 È il momento di Henrik Kristoffersen (-0.51) che insegue vittoria e pettorale rosso.13.44 Terza posizione per Feller con 43 centesimi di ritardo. L’austriaco ha lo stesso tempo di Pinheiro Braathen che chiuderà almeno quinto.13.43 Nella parte alta l’austriaco è conservativo dando la sensazione di non voler esagerare.