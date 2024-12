Spazionapoli.it - Incubo Natan, quello che sta succedendo è incredibile: avete saputo?

Calcio Napoli notizie – Proseguono le difficoltà per il centrale di proprietà del Napoli,: le ultime dalla Spagna spiazzano tutti.In arrivo importanti notizie per il Calcio Napoli e in particolare per, centrale brasiliano di proprietà azzurra attualmente in prestito al Real Betis. Il classe 2001, reduce da una stagione non indimenticabile in maglia partenopea, ha avviato in maniera positiva la propria avventura in terra spagnola. D’altra parte, il rendimento è andato via via scemando e le ultime notizie che arrivano dall’Andalusia non sono delle migliori: prosegue l’per il giovane difensore centrale.in difficoltà, arriva la terza panchina di fila in campionatoBernardo de Souza – semplicemente conosciuto come– sta continuando a incontrare difficoltà lungo il proprio cammino.