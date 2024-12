Ilfattoquotidiano.it - Inaugurato il memoriale per le vittime del ponte Morandi, i familiari: “Costruire ponti col passato, per evitare gli stessi errori”

Cosa vorrebbe essere questo spazio, è tutto nella frase scolpita all’ingresso: “Il14 agosto 2018 si trova presso l’ex pila 9 del, che crollando ha interrotto la vita di 43 persone. Questo è un presidio di memoria, documentazione, denuncia pubblica e speranza”. Le parole sono importanti. E su quel passaggio, denuncia pubblica, non erano tutti d’accordo. Alla fine ha prevalso la linea imposta dalla voce più titolata, e cioè quella del Comitato delledel: quella di Genova non può essere ricordata come una “tragedia”, una retorica in cui sono scivolati spesso alcune commemorazioni ufficiali, perché è stata una strage. “Questo luogo deve essere un antidoto all’oblio – dice Egle Possetti, la portavoce deidelle-. Un edificio che con il suo candore esterno custodisce un pezzo oscuro della storia di questo Paese”.