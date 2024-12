Movieplayer.it - Il prossimo thriller erotico di Glen Powell scatena una guerra di offerte tra gli studios

sarà il protagonista delHomewreckers, che hato unaditra glicolpisce ancora. Dopo i successi di Twister, Tutti tranne te e Hit Man, tutti arrivati a breve distanza l'uno dall'altro, l'instancabile attore ha già firmato per un nuovo progetto avvincente e molto desiderato dalle major.sarà infatti il protagonista di Homewreckers, unsull'intelligenza artificiale che, attualmente in fase di presentazione, hato una vera e propriaditra gliper accaparrarselo. Il film, di cui si sa ancora poco, è descritto come una fusione tra le atmosfere di Adrian Lyne (autore di L'amore infedele - Unfaithful) e Ex Machina di Alex Garland. .