Ilrestodelcarlino.it - Gli acrobati travestiti da supereroi si calano dalla cima della basilica

Grandi equilibrismi in piazza San Francesco ieri pomeriggio, quando alle 15 ipiù apprezzati dai bambini (ma non solo) si sono calati. Spiderman, Batman, Capitan America, Hulk e Flash hanno emozionato bambini e adulti con acrobazie che hanno ricordato le prodezze che si vedono nei film. Glidasono saliti in vetta allae, con l’aiuto di una corda,giusta attrezzatura e incitati a gran voce dai presenti, si sono calati fino a scendere in piazza, attesi dai bambini per selfie e saluti. L’evento è stato organizzato da ADVS Ravenna - Associazione Donatori Volontari Sangue – in collaborazione con la Polizia di Stato e, prima dell’esibizione, i volontari hanno ribadito l’importanzadonazione, fondamentale per salvare le vite.