Funziona la campagna vaccinale contro l'influenza: più somministrazioni rispetto al 2023

FIRENZE – Vaccinazione, ladella Regione Toscanameglioall’anno passato: cresce il numero di immunizzati. I toscani continuano a vaccinarsi. Da ottobre, quando ladi vaccinazione è partita, già in oltre 814mila lo hanno fatto e i numeri, alla seconda settimana di dicembre, già superano quelli di fine anno del. “Un buon risultato, frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, operatori delle Asl, centri vaccinali e farmacie convenzionate” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Il vaccinoè offerto gratuitamente a tutti i cittadini con almeno sessanta anni di età e a tutti coloro che rientrano tra i soggetti a cui il ministero raccomanda la vaccinazione, ovvero persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza, chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti ‘care giver’), gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.