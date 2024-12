Sport.quotidiano.net - Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi si rinforza con D’Urso. Così scatta l’assalto ai play-off

Altra freccia all’arco di mister Mauro Falco per dare quanto menoa un posto nei-off. Dall’odierna penultima giornata del girone E di, infatti, ilpuò contare anche sulle doti dell’attaccante classe 1993 Filippo, arrivato in questa finestra invernale di mercato dalla Sancascianese dopo cinque anni a Barberino Tavarnelle e la precedente esperienza al Certaldo. Prende il posto di Giacomo Botti, che la società termale ha svincolato insieme a Francini. Vedremo quindi se farà il suo esordio già oggi nello scontro ad alta quota delle 14.30 all’impianto sportivo di Case Nuove contro l’Audace Galluzzo. I fiorentini sono infatti quarti e inseguono Kamberi e compagni ad appena 2 lunghezze di distanza. Galluzzo che è ancora imbattuto in trasferta con 4 vittorie e 2 pari, mentre ilha incassato le sue uniche 2 sconfitte proprio in casa, sebbene abbia poi vinto le altre 5 gare disputate.