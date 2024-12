Quotidiano.net - Ballando con le Stelle: eliminati, il ritorno di Mariotto e chi sono i finalisti

Due eliminazioni, i nomi deidi questa edizione e, soprattutto, ildi Guillermonella giuria due settimane dopo essersi allontanato a puntata in corso: la serata dicon ledi sabato 14 dicembre non ha fatto mancare emozioni e grandi annunci al pubblico. E nonmancate neanche le scuse di Guillermo, condicio sine qua non imposta dalla Rai per rientrare nello staff del programma. Ballerini per una notte della semifinale di sabato 14 dicembrestati Francesca Chillemi, con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, e Fabio Fognini. Guillermoè tornato acon lefra hype e scuse. Tutto cambia affinché nulla cambi E così, tra scandali, polemiche ed esibizioni, eccoci arrivati alla finale di questa edizione: l’ultima puntata dicon le2024 andrà in onda sabato 21 dicembre.