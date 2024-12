Lanazione.it - Scudo Verde a Firenze, c’è la data. Quando entra in vigore la Ztl ambientale e cosa cambia

, 14 dicembre 2024 – A partire dal prossimo 1° aprile entrerà in funzione alo, la Ztlche attraverso le circa 80 porte telematiche sparse in giro per la città monitorerà gli accessi all’interno del centro abitato. Nella giornata di ieri è stata firmata l’ordinanza che individua ladi attivazione, fatto salvo il tempo necessario per l’autorizzazione ministeriale e il pre-esercizio. Come sottolineato e ribadito più volte dall’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, non ci sarà nessun pedaggio né nuovo divieto. Aserve loLoentrerà in funzione per controllare i veicoli che già oggi, a causa dell’età e del loro potenziale inquinante, non possono circolare in città. La norma è inda oltre 15 anni. Servirà anche a monitorare il pagamento del ticket di ingresso da parte dei bus turistici.