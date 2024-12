Ilrestodelcarlino.it - Premio Malatesta Novello: celebrazione dell'eccellenza cesenate in giornalismo, arte e ricerca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emozione e sorrisi anche per la 18a edizione del, il riconoscimento che la città consegna ai cittadini cesenati che si sono distinti nelle diverse attività umane in cui hanno sapute eccellere. I premiati’attuale edizione sono andati a comporre un palmares che oggi, a 18 anni dall’avvio (grazie all’allora sindaco Giordano Conti), è composto da 53 personalità di grande spessore che compongono un mosaico in cui si riflette l’identitàa nostra città. Nel nome di un grande, a cui si deve la biblioteca Memoire du Monde’Unesco, anche la terna di quest’anno è esempio dinell’ambito di tre distinti settori:scenica, estorica. Nella cerimonia di ieri, presentata da Elide Giordani con diretta Facebook, applausi e riconoscenza per Serena Biondini, giornalistaa Rai Emilia-Romagna che raccontando il dramma corale e le tragedie personali legate all’alluvione e al Covid 19 ha "dato voce a donne e uomini sconfitti" entrando "in punta di piedi, nelle case dei telespettatori e conquistando la loro fiducia".