Mattarella | con Costituzione sviluppato progresso italiano

Roma, 14 dic. (askanews) – “Rendiamo onore a coloro che combatterono perché democrazia e libertà fossero parte di uno stesso progetto, quello che trova nellail cardine intorno a cui si èil”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato all’ Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti – ISRAT – in occasione del convegno per l’ 80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Alto Monferrato. “L’armistizio dell’8 settembre 1943 – ricorda– segnò un confine netto nella storia del nostro Paese, ponendo fine all’alleanza con la Germania nazista. Iniziò una fase nuova del conflitto: gli ultimi 19 mesi di guerra – segnati da sanguinose stragi, da bombardamenti e rappresaglie – portarono alla liberazione dalla tirannia.